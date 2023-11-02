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Антон Куликов

То ли ещё будет — в Японии начали осознавать последствия санкций против России

2:47
Экономика

Япония, как известно, поддерживает практически все антироссийские санкции, не ставя под сомнение их обоснованность. Однако такая политика привела к тому, что страна оказалась в весьма сложном положении, считает профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи.

То ли ещё будет — в Японии начали осознавать последствия санкций против России
Фото: Creativecommons by Ronny Siegel is licensed under CC BY 4.0

В материале, опубликованном в издании Nihon Keizai, профессор Тамаи напоминает, какое влияние антироссийские санкции оказали на японскую автомобильную промышленность. Был потерян один из рынков сбыта. А вот автопроизводители из стран, которые не ввели санкции, получили возможность выйти на российский рынок, отметил эксперт.

Ещё одним направлением, которое оказывается значительное влияние на японскую экономику, является освоение энергетических ресурсов. Японские компании участвуют в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области и на полуострове Ямал.

Как известно, США и Евросоюз неоднократно вводили санкции против российского энергетического сектора. Однако в Токио ведут себя куда сдержаннее.

Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос. С момента введения санкций в эти проекты по разработке ресурсов вошли страны, не участвующие в ограничениях, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Экономические меры против России носят добровольный характер. ООН не имеет к этому никакого отношения. В результате наблюдается несогласованность действий даже между США и ЕС, которые возглавляют экономические санкции.

Зачастую страны, не присоединившиеся к ограничениям, оказываются в выигрыше. Перед Японией стоит непростая задача — реализовать экономическую политику, чтобы продемонстрировать свою позицию миролюбивой страны, и в то же время защитить собственные интересы, отметил профессор Тамаи.

Ранее в Токио заявили, что несмотря на поддержку Японией санкций против России и намерений придерживаться этого курса и дальше, тем не менее, власти этой страны рассчитывают на продолжение переговоров по урегулированию территориального спора и заключения мирного договора.

В ответ на это в МИД России отметили, что поскольку Япония придерживается антироссийского курса, то и каких-либо дискуссиях с этой страной в настоящее время не может быть и речи.

Напомним, что в ответ на японские санкции Россия также вводит ограничения. В частности в том, что касается морских ресурсов — японские рыбаки теперь не могут вести лов в российских водах.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы япония евросоюз
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