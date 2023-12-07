Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США: "страшилки" фабрикуются
Аналитик Вейхерт: Москва "раздавит" Украину ударами тысячи ракет вглубь страны
Reuters: Киев просит у США системы ПРО THAAD, вертолёты Apache и истребители F/A-18
Аналитик Музыка: ВСУ могут начать масштабную операцию против ВС РФ с оставшимся оружием
Соседи убитого экс-нардепа Украины Кивы: он утром прогуливался по посёлку
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН в потакании ХАМАС: похищения младенцев, изнасилования женщин
Источник: уничтожать F-16 будут дальнобойные ракеты 40Н6 системы С-400
Французский политик Филиппо: визит Путина в Саудовскую Аравию показал провал санкций фон дер Ляйен
Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира

Advance: в Киеве против Зеленского уже во всю формируется движение сопротивления

1:31
Мир

Из-за провала контрнаступления ВСУ и неопределённой ситуации с поставками Украине западного оружия, у президента Украины Владимира Зеленского появляются тайные враги, заявил обозреватель Д. Марьянович.

Advance: в Киеве против Зеленского уже во всю формируется движение сопротивления
Фото: edition.cnn.com

Как подчеркнул обозреватель, во фракции сопротивления переходят те, кто когда-то поддерживал Зеленского. Израиль и Палестина оттянули на себя внимание союзников Киева, и ситуация стала накаляться. Сам же президент Незалежной понимает, что если поддержка Запада иссякнет, то шансов остаться у власти немного.

"Все те, кто поддерживал Владимира Зеленского, искренне или с расчётом, теперь теряют интерес к нему", — заявил аналитик в статье для Advance.

Как пример аналитик привёл недавнее заявление иностранной прессе главкома ВСУ Валерия Залужного, который признал, что ситуация на передовой для украинской армии зашла в тупик. Позже его поддержал мэр Киева Виталий Кличко, который похвалил главкома за "честность" и обвинил Зеленского во лжи украинскому народу.

Как подчеркнул Д. Марьянович, Кличко и ранее знал, что происходит внутри высших эшелонах власти Незалежной, но тогда не в его интересах было обвинять "главнокомандующего".

"Таким образом, уже формируются фракции сопротивления самому президенту. Виталий Кличко осторожно прогнозирует, какая из них в итоге может выстоять", — резюмировал эксперт.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Последние материалы
Advance: в Киеве против Зеленского уже во всю формируется движение сопротивления
Аналитик Вейхерт: Москва "раздавит" Украину ударами тысячи ракет вглубь страны
Reuters: Киев просит у США системы ПРО THAAD, вертолёты Apache и истребители F/A-18
Аналитик Музыка: ВСУ могут начать масштабную операцию против ВС РФ с оставшимся оружием
Соседи убитого экс-нардепа Украины Кивы: он утром прогуливался по посёлку
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН в потакании ХАМАС: похищения младенцев, изнасилования женщин
Источник: уничтожать F-16 будут дальнобойные ракеты 40Н6 системы С-400
Французский политик Филиппо: визит Путина в Саудовскую Аравию показал провал санкций фон дер Ляйен
Врач назвал специю, которая защитит от болезни Альцгеймера
Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников