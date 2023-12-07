Advance: в Киеве против Зеленского уже во всю формируется движение сопротивления

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Из-за провала контрнаступления ВСУ и неопределённой ситуации с поставками Украине западного оружия, у президента Украины Владимира Зеленского появляются тайные враги, заявил обозреватель Д. Марьянович.

Фото: edition.cnn.com

Как подчеркнул обозреватель, во фракции сопротивления переходят те, кто когда-то поддерживал Зеленского. Израиль и Палестина оттянули на себя внимание союзников Киева, и ситуация стала накаляться. Сам же президент Незалежной понимает, что если поддержка Запада иссякнет, то шансов остаться у власти немного.

"Все те, кто поддерживал Владимира Зеленского, искренне или с расчётом, теперь теряют интерес к нему", — заявил аналитик в статье для Advance.

Как пример аналитик привёл недавнее заявление иностранной прессе главкома ВСУ Валерия Залужного, который признал, что ситуация на передовой для украинской армии зашла в тупик. Позже его поддержал мэр Киева Виталий Кличко, который похвалил главкома за "честность" и обвинил Зеленского во лжи украинскому народу.

Как подчеркнул Д. Марьянович, Кличко и ранее знал, что происходит внутри высших эшелонах власти Незалежной, но тогда не в его интересах было обвинять "главнокомандующего".

"Таким образом, уже формируются фракции сопротивления самому президенту. Виталий Кличко осторожно прогнозирует, какая из них в итоге может выстоять", — резюмировал эксперт.