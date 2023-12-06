В центре Варшавы, у сейма Польши украинскими водителями большегрузов организована акция протеста.
Протестующие выражают возмущение продолжающейся блокадой пунктов пропуска на польско-украинской границе, организованной польскими перевозчиками.
Отмечается, что участники митинга заручились разрешением местных властей. Среди митингующих есть и украинские водители, и граждане Украины, находящиеся на ПМЖ в Польше.
Участники акции протеста выступили с требованием разблокировать перевозки на КПП для того, чтобы наладить украинско-польскую торговлю.
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