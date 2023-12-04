Транспортная блокада украинской границы на западе парализует все торговые потоки и представляет серьёзную угрозу для остатков экономики страны.
Об этом сообщил глава киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
"Это международная экономическая блокада Украины. В пользу РФ нам просто закрыли сухопутную границу. Ведь нам нужно не одно только оружие, но много всего. А весь экспорт осуществляется преимущественно в европейском направлении, потому что порты заблокированы", — отметил эксперт.
По его словам, Польша, например, защищает интересы собственных производителей. Поскольку Украина может стать конкурентом. Сейчас то же самое начинает делать Словакия.
В Киеве накануне подсчитали, что потери от блокады украинской границы уже составят не менее 1-го процента от годового ВВП.
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