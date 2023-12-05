Соединённые Штаты достигли "дна бочки" в собственной возможности предоставлять военную поддержку киевскому режиму.
Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер.
Сегодня, 5 декабря, вечером сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление перед американским Сенатом.
Об этом заявил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.