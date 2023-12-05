Госдеп: США достигли "дна бочки" в возможности военной поддержки Украине

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Соединённые Штаты достигли "дна бочки" в собственной возможности предоставлять военную поддержку киевскому режиму.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер.

Сегодня, 5 декабря, вечером сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление перед американским Сенатом.

Об этом заявил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.