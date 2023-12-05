Зеленский в последний момент отменил выступление перед американским Сенатом

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Президент Украины Владимир Зеленский в самый последний момент отменил запланированное на сегодня, вторник, 5 декабря, выступление перед американским Сенатом.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Об этом сообщает глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Днем сообщалось, что сегодня лидер Незалежной должен был обратиться к американским сенаторам по видеосвязи, где хотел просить их одобрить финансовую помощь Киеву.

Американский телеканал CNN ранее отмечал, что ставка РФ на усталость США и Запада от поддержки киевской власти с каждым днём смотрится всё лучше, а реальных гарантий безопасности Украины больше не существует.