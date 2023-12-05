AFP: ВСУ используют немецкие танки Leopard в обороне, а не для наступления

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали применять немецкие танки Leopard, чтобы удержать линию обороны в качестве артиллерии дальнего действия. Тем не менее, до этого данные боевые машины выпрашивали для провалившегося впоследствии контрнаступления. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

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"В этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам <…> Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта", — отметили обозреватели издания.

По словам заместителя роты 21-й механизированной бригады ВСУ, теперь "Леопарды" используют, чтобы поражать пехотные группы или склады боеприпасов. Другими словами, добавляет один из украинских военнослужащих, не так, как во время контрнаступления.