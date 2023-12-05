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Bild*: любой, кто думал противостоять армии Путина с сотней танков, ошибся

1:08
Мир

Российская промышленность полностью переориентировалась на военные рельсы, заявили немецкие аналитики. И западные политики, которые думали противостоять армии президента РФ Владимира Путина "с сотней танков", ошиблись.

Bild*: любой, кто думал противостоять армии Путина с сотней танков, ошибся
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По данным издания, поставок западных партнёров ВСУ не хватает. Российская армия оснащена по последнему слову техники. В распоряжении военных в четыре раза больше дронов, чем есть у украинцев. К тому же, Киеву не хватает тяжёлых танков и орудий.

"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценил Россию", — резюмировали аналитики Bild*.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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