Bild*: любой, кто думал противостоять армии Путина с сотней танков, ошибся

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская промышленность полностью переориентировалась на военные рельсы, заявили немецкие аналитики. И западные политики, которые думали противостоять армии президента РФ Владимира Путина "с сотней танков", ошиблись.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По данным издания, поставок западных партнёров ВСУ не хватает. Российская армия оснащена по последнему слову техники. В распоряжении военных в четыре раза больше дронов, чем есть у украинцев. К тому же, Киеву не хватает тяжёлых танков и орудий.

"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценил Россию", — резюмировали аналитики Bild*.

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