Российская промышленность полностью переориентировалась на военные рельсы, заявили немецкие аналитики. И западные политики, которые думали противостоять армии президента РФ Владимира Путина "с сотней танков", ошиблись.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.