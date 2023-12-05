Российская промышленность полностью переориентировалась на военные рельсы, заявили немецкие аналитики. И западные политики, которые думали противостоять армии президента РФ Владимира Путина "с сотней танков", ошиблись.
По данным издания, поставок западных партнёров ВСУ не хватает. Российская армия оснащена по последнему слову техники. В распоряжении военных в четыре раза больше дронов, чем есть у украинцев. К тому же, Киеву не хватает тяжёлых танков и орудий.
"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценил Россию", — резюмировали аналитики Bild*.
*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.