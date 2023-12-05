Spiegel: Путин был прав, говоря об усилении России с начала СВО

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Россия стала только сильнее после начала спецоперации на Украине, и те, кто расценивал слова президента страны Владимира Путина о том, что СВО идёт по плану, как пропаганду, вынуждены сейчас признать, что глава РФ был прав, заявила немецкий внешнеполитический обозреватель Энн Дорит Бой.

Фото: kremlin.ru

По её мнению, санкции не дали никакого эффекта, экономика страны не рухнула, как ожидали западные политики. Кроме того, Россия налаживает большие объёмы для работы ВПК, при этом умудряясь продвигаться на фронте.

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав, — посетовала обозреватель в статье для Spiegel. — Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя".

Как подчеркнула Дорит Бой, тогда заявления российского президента показались мировому сообществу пропагандой, однако, время показало, что Путин не лгал.