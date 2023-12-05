Сенатор Шумер: Зеленский выступит на закрытом брифинге в США

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить в сенате США по видеосвязи на закрытом брифинге, сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Администрация США пригласила… Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга", — сообщил Шумер пулу журналистов.

Что конкретно ждут от "тайного" выступления Зеленского и какой будет повестка брифинге, Шумер не уточнил. Однако известно, что встреча в сенате пройдёт в преддверии голосования конгресса по выделению помощи Украине.