Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить в сенате США по видеосвязи на закрытом брифинге, сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.
"Администрация США пригласила… Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга", — сообщил Шумер пулу журналистов.
Что конкретно ждут от "тайного" выступления Зеленского и какой будет повестка брифинге, Шумер не уточнил. Однако известно, что встреча в сенате пройдёт в преддверии голосования конгресса по выделению помощи Украине.
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