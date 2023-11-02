Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву

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Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрили законопроект, представленный республиканцами, о выделении $14,3 миллиардов помощи Израилю, исключив из него поддержку Украины, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse by Ron Cogswell is licensed under CC BY 2.0

За законопроект проголосовали 226 членов Палаты представителей, против — 196. Сейчас законопроект должен пройти процедуру рассмотрения в Сенате Конгресса США.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер из Нью-Йорка, объявил, что Сенат не будет рассматривать "глубоко ошибочное предложение" республиканцев.

Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что президент США Джо Байден воспользуется своим правом вето, если законопроект будет одобрен в нынешнем виде обеими палатами Конгресса.