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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву

0:56
Мир

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрили законопроект, представленный республиканцами, о выделении $14,3 миллиардов помощи Израилю, исключив из него поддержку Украины, сообщает ТАСС.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву
Фото: Openverse by Ron Cogswell is licensed under CC BY 2.0

За законопроект проголосовали 226 членов Палаты представителей, против — 196. Сейчас законопроект должен пройти процедуру рассмотрения в Сенате Конгресса США.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер из Нью-Йорка, объявил, что Сенат не будет рассматривать "глубоко ошибочное предложение" республиканцев.

Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что президент США Джо Байден воспользуется своим правом вето, если законопроект будет одобрен в нынешнем виде обеими палатами Конгресса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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