"Страна.ua": 44 процента украинцев готовы на компромиссы в переговорах с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Почти половина жителей восточных регионов Украины готовы к тому, что Киев пойдёт на компромиссы в переговорах с Россией. Так, 44 процента респондентов из Незалежной заявили о том, что необходимо урегулировать конфликт мирным путём.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

48 процентов опрошенных выступили против переговоров с Россией. При этом, в прошлом году эта цифра составляла почти 60 процентов.

По данным исследования, молодая возрастная группа от 18 до 35 лет проявляет более высокую готовность к поиску компромиссов и составляет 45 процентов.

Стоит отметить, что сторонники компромиссов чаще встречаются на востоке Украины, их доля составляет 51 процент. Однако, интересно отметить, что старшая возрастная группа от 36 до 50 лет и жители западной части страны проявляют большую поддержку продолжения боевых действий, приближаясь к отметке в 50 процентов, передаёт "Страна.ua".