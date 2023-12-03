Мэр Киева Виталий Кличко усомнился в дальнейшем существовании Украины

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Киевский мэр Виталий Кличко предложил задуматься над ответом на вопрос о возможности самого существования Украины в будущем.

Фото: facebook

Политик считает, что сегодня решается вопрос выживания Незалежной.

"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил Кличко.

Такой ответ мэр Киева дал представителям швейцарского портала 20 Minuten, поинтересовавшихся его желанием выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Кличко добавил, что сейчас такие мысли неуместны, и даже думать о карьере в текущих условиях "было бы глупо".