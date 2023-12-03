Киевский мэр Виталий Кличко предложил задуматься над ответом на вопрос о возможности самого существования Украины в будущем.
Политик считает, что сегодня решается вопрос выживания Незалежной.
"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил Кличко.
Такой ответ мэр Киева дал представителям швейцарского портала 20 Minuten, поинтересовавшихся его желанием выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.
Кличко добавил, что сейчас такие мысли неуместны, и даже думать о карьере в текущих условиях "было бы глупо".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.