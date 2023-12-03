Киевский градоначальник Виталий Кличко обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.

Кличко отметил, что его не удивляет снижение рейтинга популярности Зеленского.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", — заявил глава Киева.