Киевский градоначальник Виталий Кличко обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.
Кличко отметил, что его не удивляет снижение рейтинга популярности Зеленского.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", — заявил глава Киева.
Ранее Виталий Кличко выразил всецелую поддержку главкому ВСУ Валерию Залужному.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.