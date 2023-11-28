Украина вступит в НАТО по упрощённой процедуре

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Украина вступит в НАТО по упрощённой процедуре, адаптированная программа необходимых для этого реформ ожидает одобрения, пишет Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

В среду в Брюсселе пройдёт совещание министров иностранных дел стран НАТО, где они примут "адаптированную годовую национальную программу" для Украины с рекомендациями участников альянса.

Упрощённая программа состоит всего из 10 страниц против 300 стандартного Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ). В неё входят гарантии гражданского контроля над военными, совместимость ВСУ с вооружёнными силами НАТО, антикоррупционные реформы, защита меньшинств, соблюдение прав человека и т. д.

По словам генсека блока Йенса Столтенберга, на предстоящей встрече будет обсуждаться дальнейшее сближение Украины и НАТО, но не её вступление. "Украина не может стать членом НАТО в разгар военного конфликта", — объяснил он.