Украина вступит в НАТО по упрощённой процедуре, адаптированная программа необходимых для этого реформ ожидает одобрения, пишет Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.