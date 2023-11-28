Экс-разведчик США Риттер: НАТО тайно уговаривает Украину на переговоры

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Всё, что ЕС и НАТО говорили о конфликте на Украине — одна большая ложь, и сейчас в тайне от мирового сообщества, Североатлантический альянс пытается усадить Киев за стол переговоров, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

По его мнению, сейчас для Украины самое лучшее время заключить мир, так как Западу уже ясно, что конфликт для Киева проигран.

"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну", — заявил Риттер на канале Gegenpol.

По его словам, с каждым днём условия для заключения мира в контексте Украины становятся хуже для Киева. А судя по ситуации, всё, что продвигал и говорил запад о "противостоянии" России — одна большая ложь.