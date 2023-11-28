Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай: независимость Тайваня будет означать войну
Для российского Су-57 создали мини-БПЛА
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди гражданских из-за "директивы Путина"
Спикер палаты представителей США назвал Израиль приоритетом для помощи
Пентагон усомнился в достоверность данных о снимках Белого дома со спутника КНДР
В Екатеринбурге школа отказалась возвращать конфискованный у ребёнка вейп
На Украине прогремела серия взрывов
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Французский форвард "Зенита" Изидор назвал стереотипы о России ошибочными

Экс-разведчик США Риттер: НАТО тайно уговаривает Украину на переговоры

0:52
Мир

Всё, что ЕС и НАТО говорили о конфликте на Украине — одна большая ложь, и сейчас в тайне от мирового сообщества, Североатлантический альянс пытается усадить Киев за стол переговоров, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: НАТО тайно уговаривает Украину на переговоры
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

По его мнению, сейчас для Украины самое лучшее время заключить мир, так как Западу уже ясно, что конфликт для Киева проигран.

"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну", — заявил Риттер на канале Gegenpol.

По его словам, с каждым днём условия для заключения мира в контексте Украины становятся хуже для Киева. А судя по ситуации, всё, что продвигал и говорил запад о "противостоянии" России — одна большая ложь.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"

Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.

Владимир Пресняков: уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
В возрасте 38-ми лет не стало российского актёра, снявшегося в сериале "Невский"
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Пугачёва опозорилась перед россиянами
Пугачёва опозорилась перед россиянами
Последние материалы
Китай: независимость Тайваня будет означать войну
Для российского Су-57 создали мини-БПЛА
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди гражданских из-за "директивы Путина"
Спикер палаты представителей США назвал Израиль приоритетом для помощи
Пентагон усомнился в достоверность данных о снимках Белого дома со спутника КНДР
В Екатеринбурге школа отказалась возвращать конфискованный у ребёнка вейп
На Украине прогремела серия взрывов
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Французский форвард "Зенита" Изидор назвал стереотипы о России ошибочными
Адвокат Мамонов предупредил граждан из РФ о штрафе за летнюю резину с 1 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников