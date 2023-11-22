TAC: США готовят войну с Китаем за Тайвань по методичке на Украине

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Вашингтон готов применить на Тайване против Китая ту же методичку, по которой "раскачал" конфликт на Украине с Россией, заявили американские аналитики.

Фото: Pravda.Ru

По мнению авторов, Вашингтон будет применять те же методы военной риторики, провокации и шантаж против Китая в противостоянии за Тайвань, как это было с Украиной.

"Воинственная риторика, провокационные военные манёвры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины", - заявили аналитики American Conservative.

Как уточнили авторы, украинский конфликт вспыхнул как раз во время вывода американских войск из Афганистана, что грозило США потерей бюджета. После того как украинская повестка утратит актуальность, Вашингтону будет необходим новый повод "качать" деньги из налогоплательщиков.