Киев не может бравировать "огромными" потерями среди гражданских из-за точности российских военных и чёткой директивы президента России Владимира Путина по вопросу спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Как подчеркнул Джонсон, украинцы называют конфликт войной, но на деле, это не так.
"Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей", — заявил экс-аналитик ЦРУ в эфире Judging Freedom.
Украина обвиняет Россию в убийстве мирного населения, но не может предоставить никаких доказательств. Как подчеркнул Джонсон, российские военные очень точны при выборе целей. Как наглядный пример аналитик привёл происходящее в Газе, где при ударах сотнями погибают мирные граждане, и так или иначе фото обнародуют.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.