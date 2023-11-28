Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди гражданских из-за "директивы Путина"

Киев не может бравировать "огромными" потерями среди гражданских из-за точности российских военных и чёткой директивы президента России Владимира Путина по вопросу спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: kremlin.ru

Как подчеркнул Джонсон, украинцы называют конфликт войной, но на деле, это не так.

"Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей", — заявил экс-аналитик ЦРУ в эфире Judging Freedom.

Украина обвиняет Россию в убийстве мирного населения, но не может предоставить никаких доказательств. Как подчеркнул Джонсон, российские военные очень точны при выборе целей. Как наглядный пример аналитик привёл происходящее в Газе, где при ударах сотнями погибают мирные граждане, и так или иначе фото обнародуют.