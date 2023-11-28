Американский конгресс намерен одобрить пакеты помощи Израилю, и, возможно, Украине до праздников, сообщил спикер палаты представителей Майкл Джонсон. При этом, приоритетом он назвал Тель-Авив.
Однако Джонсон подчеркнул, что "второй приоритет" для Вашингтона — помощь Киеву.
"Израиль является главным приоритетом для Соединённых Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение", — цитирует Джонсона Axios.
Насколько высока вероятность, что транш военной помощи Украина и Израиль получат до Нового года, спикер палаты представителей не уточнил.
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