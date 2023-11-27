Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что в новом правительстве страны есть один момент, который лично его очень радует. Об этом пишет издание Do Rzeczy.
По словам Дуды, отрадно, что в новый кабмин вошло такое большое число женщин. Польский лидер подчеркнул, что такое количество представительниц прекрасного пола в правительстве страны стало рекордом.
Такое заявление президент Польши сделал в ходе приведения к присяге правительства Матеуша Моравецкого, поздравив его самого и новых глав ведомств.
"И есть еще один элемент, который меня очень радует — огромное представительство женщин… Я был очень рад предложению премьер-министра, когда он сказал мне, что в правительство войдет такое количество женщин, что является рекордом в истории Республики Польша после 1989 года…", — сказал Дуда.
Новый кабинет министров Польши отныне состоит из 17 министров вместо прежних 27. Восемь ведомств возглавляют женщины.
13 ноября Дуда подписал заявление об отставке, поданное премьер-министром Матеушем Моравецким, который сразу же получил должность нового руководителя правительства. Первым делом Моравецкий должен был собрать новый кабинет министров.
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