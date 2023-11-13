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Дуда в понедельник вечером поручит Моравецкому формирование правительства Польши

Политика

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером поручит нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства. Как указала государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, согласно Конституции страны, вначале кабмин Польши подаст в отставку. После этого глава государства примет её. Представители кабмина продолжат выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Дуда в понедельник вечером поручит Моравецкому формирование правительства Польши
Фото: wikipedia.org by Jakub Szymczuk & Adobe Photoshop. Kancelaria Prezydenta RP is licensed under CC BY-SA 4.0

"Все эти три шага пройдут сегодня вечером", — заметила Папроцкая.

Напомним, что в текущий понедельник в Польше начал работать сейм нового состава. От предыдущего его отличает то, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нём большинства. Тем не менее, представители партии объявили себя победителями, набравшими более всех голосов избирателей.

Кроме того, ранее Дуда заявлял, что собирается внести в сейм кандидатуру премьер-министра Польши Моравецкого на должность премьера. Впоследствии Моравецкому предстоит сформировать новое правительство. Весь процесс должен занять около двух недель.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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