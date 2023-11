Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером поручит нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства. Как указала государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, согласно Конституции страны, вначале кабмин Польши подаст в отставку. После этого глава государства примет её. Представители кабмина продолжат выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Фото: wikipedia.org by Jakub Szymczuk & Adobe Photoshop. Kancelaria Prezydenta RP is licensed under CC BY-SA 4.0