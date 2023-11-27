Замминистра промышленности и торговли РФ заявил о попытках Киева отравить руководство новых регионов

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У России имеются неопровержимые доказательства участия США в поставках на Украину опасных химических веществ, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский, сообщает EADaily.

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В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.

"Мы информируем страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о наличии у нас неоспоримых доказательств участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных химических веществ, как включенных в списки, так и не включенных в них, а также средств их доставки", — сообщил Лысогорский, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.

Он подчеркнул, что указанные опасные химические вещества, включая ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками), передаются ВСУ и иностранным наемникам, сражающимся на стороне киевского режима.