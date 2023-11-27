Около 400 населённых пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проблемах с электроснабжением в 400 населенных пунктах, расположенных в десяти областях страны из-за непогоды.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Зеленский заверил, что энергетики предпримут меры для восстановления электроподачи во всех пострадавших городах и селах. Он также сообщил о развертывании оперативных штабов в нескольких областях, включая Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Министерство энергетики Украины ранее предупредило о возможных проблемах с электроснабжением в нескольких областях из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер и метели. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы решить возможные проблемы.

В отчете также отмечается, что в Одесской области более 200 населенных пунктов остались без света из-за аварий, вызванных снегопадом и ветром. В Одессе также приостановлена работа нескольких котельных из-за перебоев с энергоснабжением.

В связи с ухудшением погоды власти региона ввели временные ограничения на движение автомобильного транспорта, включая трассу Одесса — Киев.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Аксёнов объявил понедельник выходным днём в республике из-за шторма.