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Глава Крыма Аксёнов объявил понедельник выходным днём в республике из-за шторма

0:46
Общество

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о дополнительном выходном в республике из-за неблагоприятных погодных условий. 

Глава Крыма Аксёнов объявил понедельник выходным днём в республике из-за шторма
Фото: Нейросеть Шедеврум

Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём из-за разбушевавшейся стихии в Крыму.

Республику накрыл мощный шторм. Сильные порывы ветра ломают деревья, сносят крыши. На улицы выплёскиваются потоки морской воды. 

В посёлке Героевское из-за шторма десятки жилых домов оказались заблокированы. На месте работают сотрудники МЧС. В некоторых районах полуострова наблюдаются перебои с электричеством. 

Ранее сообщалось, что движение по Крымском мосту будет временно приостановленно из-за сильного шторма.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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