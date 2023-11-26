Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о дополнительном выходном в республике из-за неблагоприятных погодных условий.
Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём из-за разбушевавшейся стихии в Крыму.
Республику накрыл мощный шторм. Сильные порывы ветра ломают деревья, сносят крыши. На улицы выплёскиваются потоки морской воды.
В посёлке Героевское из-за шторма десятки жилых домов оказались заблокированы. На месте работают сотрудники МЧС. В некоторых районах полуострова наблюдаются перебои с электричеством.
Ранее сообщалось, что движение по Крымском мосту будет временно приостановленно из-за сильного шторма.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.