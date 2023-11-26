Sohu: Россия поквиталась с США за насмешки над "Роскосмосом"

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В США постоянно заявляют о лидерстве в космической сфере, подчёркивая превосходство американских технологий над российскими и китайскими. Нередко в этой связи звучат и насмешки над "Роскосмосом", говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: Openverse by Official Roscosmos Photos is licensed under CC BY-NC 2.0

И российская сторона решила преподнести американцам неприятный сюрприз.

Несколько дней назад КНДР сообщила об успешном запуске разведывательного космического спутника. Это была третья попытка в этом году — и на этот раз запуск оказался удачным.

Судя по всему, северокорейским специалистам действительно удалось достичь впечатляющего технологического прорыва. На радостях в КНДР заявили, что спутник уже передал фотографии американских объектов на острове Гуам в Тихом океане.

На этом фоне наблюдатели по всему миру стали задаваться вопросом, как же КНДР удалось справиться с технологическими проблемами. Было высказано предположение, что здесь помощь могла оказать Россия.

Несколько недель назад состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в ходе переговоров стороны могли обсудить и сотрудничество в космической сфере.

Успешный запуск северокорейского спутника-шпиона стал неожиданным и крайне неприятным сюрпризом для американцев и их союзников в регионе. И как считают авторы материала, на этом неожиданности ещё не закончились. Россия и КНДР ещё неоднократно удивят американцев, полагают они.

Заметим, что предположения о сотрудничестве двух стран в космической сфере как были предположениями, так таковыми и остаются. Никакой официальной информации на сей счёт нет.

Что же касается запуска спутника КНДР, то надо отметить, что едва ли в Пхеньяне готовы допускать иностранных специалистов к своим секретным программам. Да и сложно предполагать, что все проблемы в столь сложном вопросе удалось бы решить за несколько недель, которые прошли после переговоров лидеров России и КНДР.