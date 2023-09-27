Россия намерена выделить свыше 800 млрд рублей на ракетно-космическую промышленность

Россия планирует выделить свыше 800 млрд рублей на финансирование государственной программы "Космическая деятельность России" в период с 2024 по 2026 год. Распределение бюджетных средств предусматривает выделение 285,95 млрд рублей на финансирование в 2024 году, 271,91 млрд рублей — в 2025 году и 258,1 млрд рублей — в 2026 году. Это означает увеличение финансирования на 31,41 млрд рублей в 2024 году, на 18,1 млрд рублей в 2025 году и на 8,85 млрд рублей в 2026 году, сообщает ТАСС.
Эти средства предполагается направить на опережающее финансирование инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности, обеспечение производства ракетно-космической техники, поддержку госкорпорации "Роскосмос" и предоставление субсидий публично-правовой компании "Роскадастр" в 2025–2026 годах.
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