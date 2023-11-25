Все обещания Евросоюза Киеву носят символический характер, и европейские чиновники разбрасываются ими ради поддержания имиджа, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
"Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь "символический характер”. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы", — заявил немецкий бизнесмен на своей странице в Сети.
По его мнению, то оружие, которое Брюссель пообещал поставить на Украину, Незалежная не дождётся.
Ранее в Германии заявили, что Берлин и Евросоюз в целом не успеет поставить Киеву партию в миллион единиц обещанных снарядов к марту 2024 года.
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