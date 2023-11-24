СМИ: в Турции израильским брендам объявили бойкот

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Издание отмечает, что на турецких рынках продаются сотни торговых марок, в том числе, израильских компаний. Теперь им объявили бойкот.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

"В Турции началась крупнейшая в истории кампания бойкота. Поддержка этого решения, принятого в связи с нападениями Израиля на Палестину, растет. В список попали израильские бренды и бренды, поддерживающие Израиль", - пишет издание.

Турецкие жители теперь открывают для себя продукцию местного производства, что подтолкнуло производителей на новые наработки.