Издание отмечает, что на турецких рынках продаются сотни торговых марок, в том числе, израильских компаний. Теперь им объявили бойкот.
"В Турции началась крупнейшая в истории кампания бойкота. Поддержка этого решения, принятого в связи с нападениями Израиля на Палестину, растет. В список попали израильские бренды и бренды, поддерживающие Израиль", - пишет издание.
Турецкие жители теперь открывают для себя продукцию местного производства, что подтолкнуло производителей на новые наработки.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.