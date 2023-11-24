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Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с пенисами животных на реалити-шоу

1:40
Мир » Европа

Известного британского политика Найджела Фараджа, который считается одним из вдохновителем Brexit, заставили попробовать пиццу с начинкой из четырех различных половых органов животных.

Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с пенисами животных на реалити-шоу
Фото: Скриншот из видеоролика YouTube канала "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!"

Это необычное блюдо было подано Фараджу во время обеда в рамках шоу "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" ("Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!") Все участники в этом шоу вынуждены проходить страшные испытания, чтобы помочь своим командам заработать очки. В этот раз очередь дошла до Фараджа и его соучастницы Неллы Роуз. Им предстояло попробовать самые отвратительные и экзотические блюда из разных стран, представленные с настоящими рецептами.

Роуз предложили попробовать сюрстрёмминг, необычное шведское блюдо из протухшей сельди с неприятным запахом, влажной текстурой и острым послевкусием. Это блюдо пользуется популярностью среди северных народов. Однако Роуз сразу отказалась от такого опыта, заявив, что запах рыбы напоминает ей о смерти.

Политик Фарадж, несмотря на все экзотические трудности, согласился на все испытания: он съел верблюжье вымя, затем коровье вымя, а после этого попробовал необычный нони, известный как "рвотный фрукт".

"Боже мой. Как далеко мы зашли", — прокомментировал участник шоу, выполняя свое задание.

Затем ему предложили пиццу, украшенную половыми органами различных животных. Это немного напугало участника, но он успешно выполнил задание.

Trial Tease: Jungle Pizzaria | I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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