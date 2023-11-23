Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной поставки военных грузов Киеву оказались заблокированы. Такой информацией поделилось информагентство УНИАН.
Ранее отмечалось, что бастующие разрешают проезжать на Украину машинам, везущим военные грузы, однако оказалось, что это не так.
"Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта", — говорится в Telegram-канале агентства.
В результате забастовки поляков на границе между двумя странами скопились тысячи грузовиков, которые должны доставить на Украину беспилотники, топливо, тепловизоры и другое военное оборудование.
Также на границе без возможности проехать стоят машины, везущие украинцам комплектующие для детекторов БПЛА, что блокирует изготовление ими необходимого оборудования.
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