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Поставка военных грузов Киеву блокирована бастующими польскими перевозчиками

0:56
Мир

Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной поставки военных грузов Киеву оказались заблокированы. Такой информацией поделилось информагентство УНИАН.

Поставка военных грузов Киеву блокирована бастующими польскими перевозчиками
Фото: kaliningrad.rbc.ru

Ранее отмечалось, что бастующие разрешают проезжать на Украину машинам, везущим военные грузы, однако оказалось, что это не так.

"Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта", — говорится в Telegram-канале агентства.

В результате забастовки поляков на границе между двумя странами скопились тысячи грузовиков, которые должны доставить на Украину беспилотники, топливо, тепловизоры и другое военное оборудование.

Также на границе без возможности проехать стоят машины, везущие украинцам комплектующие для детекторов БПЛА, что блокирует изготовление ими необходимого оборудования.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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