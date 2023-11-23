Евросоюз расценивает Россию как "угрозу номер один", а армии содружества готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил в ходе встречи лидеров "Вышеградской четвёрки" президент Чехии Петр Павел.
"Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе", — отметил чешский президент, который регулярно заявляет об опасности, якобы исходящей со стороны РФ.
Павел подчеркнул, что все воинские формирования ЕС "готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе".
По мнению политологов, такие панические заявления лидеров ряда стран Восточной Европы уже начинают раздражать администрацию США и стран-гегемонов ЕС — Германию и Францию.
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