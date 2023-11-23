Президент Чехии признался, что в Европе готовятся к большой войне с Россией

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз расценивает Россию как "угрозу номер один", а армии содружества готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил в ходе встречи лидеров "Вышеградской четвёрки" президент Чехии Петр Павел.

Фото: discover24.ru

"Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе", — отметил чешский президент, который регулярно заявляет об опасности, якобы исходящей со стороны РФ.

Павел подчеркнул, что все воинские формирования ЕС "готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе".

По мнению политологов, такие панические заявления лидеров ряда стран Восточной Европы уже начинают раздражать администрацию США и стран-гегемонов ЕС — Германию и Францию.