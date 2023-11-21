Депутат Госдумы Шеремет заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

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По мнению депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета, гипотетические переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским будут бесполезными и бессмысленными.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Он призвал отказаться от диалога с действующим руководителем Украины, назвав его преступником и террористом, развязавшим кровопролитный вооружённый конфликт.

"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно", — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Как уточнил депутат, Россия помнит попытку урегулирования проблем в республиках Донбасса, когда Киев отказался от выполнения договорённостей.

Шеремет также не исключил, что украинский народ свергнет Зеленского. По его словам, переговорный процесс возможен лишь со здравомыслящими людьми.