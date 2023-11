Your browser does not support the audio element.

Запад должен срочно "прекратить бойню" и поставки оружия ВСУ, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0