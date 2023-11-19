Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад должен срочно "прекратить бойню" и поставки оружия ВСУ, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

По его словам, пока западные чиновники поддерживают ВСУ на плаву за счёт поставок оружия, эскалация будет только расти.

"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — заявил Филиппо на своей странице в Сети.

Как уточнил политик, даже западные СМИ начали продвигать риторику невозможности победы ВСУ, что уже должно насторожить иностранных партнёров Киева.