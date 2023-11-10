Французский политик Филиппо: украинцы могут обрушить миф Зеленского о "новом Черчилле"

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Президент Украины Владимир Зеленский осознанно тянет с выборами в Незалежной, так как боится не получить от граждан страны достаточной поддержки, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По мнению политика, украинцы, видя, что происходит в стране, своими руками разрушат миф Зеленского о "новом Черчилле".

"Зеленский, всё чаще подвергаемый критике за своё самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал Филиппо на своей странице в Сети Х*.

Он подчеркнул, что Запад "придержит марионетку" до момента, пока Зеленский удобен. Как только надобность в украинском лидере отпадёт, его "уберут".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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