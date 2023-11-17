Как уточняется в ведомстве, подземные толчки зарегистрированы 17 ноября примерно в 8.37 утра по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы.
Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке.
На текущий момент информация о пострадавших отсутствует.
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