На востоке Мьянмы произошло сильное землетрясение

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Как уточняется в ведомстве, подземные толчки зарегистрированы 17 ноября примерно в 8.37 утра по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке.

На текущий момент информация о пострадавших отсутствует.