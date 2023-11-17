Зеленский назвал встречу Байдена и Си Цзиньпина полезной для Украины

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Владимир Зеленский назвал встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина полезной для Украины, передаёт в пятницу "РБК-Украина" со ссылкой на французскую газету 20 minutes.

Фото: AFP via Getty Images by Saul Loeb

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча", — приведены слова украинского лидера.

По признанию Зеленского, он не может подтвердить, что Байден и Си обсуждали Украину. Однако он уверен, что эта тема должна "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско 15 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Весь мир, включая Россию, с большим вниманием следил за их четырёхчасовыми переговорами.