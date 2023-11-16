МИД РФ прокомментировал встречу Байдена и Си Цзиньпина

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Россия внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: AFP via Getty Images by Saul Loeb

По его мнению, делать какие-то выводы пока преждевременно.

"Но событие, несомненно, важное", — заявил дипломат.

Он уверен, что Си и Байден обсуждали не только двусторонние отношения. "Мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", — пояснил Рябков.

По словам главы МИД Китая Вана И, в ходе четырёхчасовых переговоров высокопоставленные собеседники затронули такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект.