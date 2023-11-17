Западное вооружение не помогло ВСУ, ВС России "раздавили" украинцев, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Запад "вооружил до зубов" боевиков ВСУ, но это не спасло положение.
"Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.
Он подчеркнул, что западным политикам стоит задуматься над тем, что Россия стала сильнее с начала спецоперации, и накопила достаточно опыта для ведения боевых действий.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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