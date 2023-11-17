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Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС России раздавили вооружённых до зубов боевиков ВСУ

0:50
Мир

Западное вооружение не помогло ВСУ, ВС России "раздавили" украинцев, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС России раздавили вооружённых до зубов боевиков ВСУ
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, Запад "вооружил до зубов" боевиков ВСУ, но это не спасло положение.

"Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что западным политикам стоит задуматься над тем, что Россия стала сильнее с начала спецоперации, и накопила достаточно опыта для ведения боевых действий.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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