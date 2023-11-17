Украинский актёр и солдат ВСУ Иваница выступил против "возвращения" Крыма

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Украине стоит отказаться от идеи возвращения Крымского полуострова силой, заявил известный украинский актёр и боевик ВСУ Олег Иваница. По его мнению, это станет "ярмом" для будущих поколений.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил актёр, крымчане будут считать Киев захватчиками, если Украина попытается вернуть территорию военным путём.

"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — заявил Иваница в интервью ТСН.

Он подчеркнул, что у киевского режима сейчас нет денег на содержание территорий из-за патовой экономической ситуации в стране.

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