Украине стоит отказаться от идеи возвращения Крымского полуострова силой, заявил известный украинский актёр и боевик ВСУ Олег Иваница. По его мнению, это станет "ярмом" для будущих поколений.
Как уточнил актёр, крымчане будут считать Киев захватчиками, если Украина попытается вернуть территорию военным путём.
"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — заявил Иваница в интервью ТСН.
Он подчеркнул, что у киевского режима сейчас нет денег на содержание территорий из-за патовой экономической ситуации в стране.
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