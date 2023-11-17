Президент Украины Владимир Зеленский должен честно рассказать народу о нехватке солдат на передовой и объявить срочный массовый призыв в ряды ВСУ, считает украинка, обозреватель британского журнала Светлана Моренец.
Как подчеркнула Моренец, действовать нужно быстро, а для того, чтобы украинцы пошли на фронт, нужно обрисовать реальную картину происходящего.
"Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу", — написала Моринец в колонке для Spectator.
Как уточнила украинский обозреватель, однако, есть нюанс. Киевский режим говорит о скорой победе ВСУ, и согласовать массовый призыв в армию с текущей риторикой просто невозможно.
"Как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?", — резюмировала обозреватель.
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