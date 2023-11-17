American Conservative: вместо помощи Украине нужна "ковровая бомбардировка Америки"

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Украинский конфликт истощил экономику США, заявили аналитики. Вашингтону стоит прекратить помогать Киеву и устроить "ковровую бомбардировку" Америки деньгами, заявили американские аналитики.

Фото: whitehouse.gov

По их мнению, если бы Вашингтон просто "разбросал" над страной те деньги, которые передал Киеву, эффекта было бы больше.

"Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину", — заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

Он подчеркнул, что США погрязли в безработице, долгах и проблемах.

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