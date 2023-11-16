В городе Браунау-ам-Инн, Австрия, начались археологические раскопки в доме, где родился Адольф Гитлер. Помимо обломков посуды, были обнаружены кости и зубы животных, представляющие интерес для археологов.
В мае этого года телеканал ORF сообщал, что планируется использовать этот дом для проведения учебных курсов по правам человека для полиции.
Завершение реконструкции ожидается к 2025 году, а в 2026 году в здании должен разместиться районный отдел полиции, сообщают "Известия".
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