Во время реконструкции дома Гитлера были найдены кости и зубы животных

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В городе Браунау-ам-Инн, Австрия, начались археологические раскопки в доме, где родился Адольф Гитлер. Помимо обломков посуды, были обнаружены кости и зубы животных, представляющие интерес для археологов.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

В мае этого года телеканал ORF сообщал, что планируется использовать этот дом для проведения учебных курсов по правам человека для полиции.

Завершение реконструкции ожидается к 2025 году, а в 2026 году в здании должен разместиться районный отдел полиции, сообщают "Известия".

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