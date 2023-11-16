Представители ЦРУ пытаются обвинить украинское руководство в совершении теракта на "Северных потоках", считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, у США отсутствуют доказательства по поводу того, что подрыв был реализован именно украинцами. Бывший военный назвал сообщения о причастности Киева к теракту "абсурдом".
"Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы", — отметил Риттер в эфире Judging Freedom.
Экс-разведчик обвинил американского президента Джо Байдена в подрыве "Северных потоков". Он напомнил, что лидер США предупреждал Россию об "уничтожении трубопровода" в случае начала боестолкновений на украинской территории.
Как подчеркнул Риттер, из-за действий Вашингтона европейцев ждёт холодная зима.
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