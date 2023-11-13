Песков: Зеленский мог не знать о диверсии на "Северных потоках", это тревожный знак

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл тревожным знаком информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, не владел данными о причастности своих же силовиков к диверсии на "Северных потоках".

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По его словам, такие сведения должны насторожить не только украинское общество, но и западных партнёров Киева.

"Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее журналисты Washington Post опубликовали статью, в которой сообщили, что 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский координировал теракт на "Северных потоках". Как отмечается в материале, именно он приказал команде из шести человек арендовать яхту под выдуманными именами и установить мины на газопроводе.