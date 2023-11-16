Лидер турецкой партии: Анкара, сказав "да" членству в НАТО Швеции, скажет "да" нищете и господству доллара

Анкара заплатит высокую цену за членство Швеции в НАТО, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. По его мнению, вступление страны в блок приведёт Турцию к нищете.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Анкара, сказав "да" членству в НАТО Швеции, скажет "да" нищете и господству доллара, считает Перинчек.

"Сказав да расширению НАТО, мы скажем да разрушению национальной экономики, скажем да господству доллара, безработице и обнищанию населения", — заявил лидер турецкой партии РИА Новости.

Он подчеркнул, что кроме прочего, это может привести к расколу в обществе, так как 90 процентов населения Турции выступает против американского "империализма", по наитию которого, Стокгольм намерен вступить в Североатлантический альянс.

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