Турция может до конца года одобрить членство Швеции в НАТО

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В Турции намерены до конца года одобрить членство Швеции в НАТО. Уточняется, что это сделают в том случае, если не возникнет эксцессов, которые способны повлиять на ситуацию.

Фото: flickr. com

Как проинформировал источник РИА Новости в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, процесс ратификации протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе может быть завершён до конца года. Рассмотрение заявки Швеции о членстве в блоке намерены начать в грядущий четверг.

"В четверг парламентская комиссия по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции. Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма", — рассказал собеседник агентства.

При этом прежде спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш также выражал надежду на скорое завершение процесса по членству Швеции в НАТО.