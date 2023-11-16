Сенатор США Рид: если не помочь Украине, умирать в Европу отправятся американские солдаты

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Если Вашингтон прекратит военную помощь Украине, пострадают американские солдаты, заявил сенатор Джек Рид во время дебатов на тему поддержки Киева.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Рида, в случае эскалации в Восточной Европе, "умирать" отправятся юные военнослужащие Штатов.

"Если мы (США. — Прим. ред.) не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут или будут страдать в Восточной Европе", — заявил Рид на дебатах.

Он подчеркнул, что, даже если конфликт на Украине закончится, его "отголоски" ощутят далеко за пределами Незалежной, и это может привести к ещё большей эскалации.

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