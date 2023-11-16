Итальянская газета Tempo разместила на главной странице мем с Зеленским и Байденом

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Итальянская газета Tempo выпустила номер с мемом про президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского на первой полосе под заголовком: "Европа выделит ещё 110 миллионов на забытый конфликт на Украине".

Фото: https://edicola.iltempo.it/newsstand/

Так, на передовице итальянское издание разместило фото лидеров стран и подписало, как бы мог выглядеть их диалог.

"Прошу прощения… Напомните, кто вы?" — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: "Как это кто? Я — Зеленский, президент", — говорится на первой полосе газеты Tempo.

газета уточняет в материале, что конфликт на Украине уже остался на задворках обсуждений, но Штаты продолжают спонсировать киевский режим.

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