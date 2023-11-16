По вине президента Незалежной Владимира Зеленского погибло целое поколение украинцев, чтобы он смог разбогатеть и "продать миру войну", заявила американская журналистка Натали Моррис.
Как подчеркнула Моррис, лидер Украины мог заключить мирное соглашение ещё в начале конфликта, но решил пожертвовать своим народом.
"Киев мог бы заключить мирное соглашение более полутора лет назад. Но Украина пожертвовала целым поколением молодых мужчин, чтобы Зеленский мог продать миру войну", — заявила Моррис в эфире Redacted News.
Она подчеркнула, что на Украине не осталось молодых людей, на фронт попадают совсем юноши, а средний возраст для призыва в ВСУ уже составляет 43 года.
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