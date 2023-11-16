Экс-агент ЦРУ Джиральди: США убьют Зеленского и повесят это на украинских чиновников

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Американские спецслужбы могут устранить президента Украины Владимира Зеленского, но, скорее всего, попытаются переложить за убийство ответственность на украинских чиновников, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его мнению, все в Вашингтоне понимают, что Киев понесёт поражение, и тогда, необходимо будет решить вопрос с президентом страны.

"Они могут (ЦРУ убить Зеленского. — Прим.ред.). <…>. Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <…>, придумать, как организовать это", — заявил экс-разведчик в эфире Judging Freedom.

Как уточнил Джиральди, в своих заявлениях о всецелой поддержке Запада Зеленский явно перегибает палку и "пал слишком низко". Тогда как партнёры располагают полной информацией о деньгах, который украинский лидер заработал за конфликт.

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